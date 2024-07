Incêndio atinge Auto Center na madrugada desta quarta (10)

Na madrugada desta quarta-feira, 10 de julho, por volta de 5h20, a empresa Auto Center Car One, localizada na Rua Maria Brunato Cantador, no bairro Fazenda Velha, foi atingida por um incêndio. Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela região, quando avistou uma grande nuvem de fumaça saindo do galpão.

Os agentes imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros, já que o Auto Center fica ao lado do posto de gasolina Força do Óleo. Os bombeiros agiram rápido e o incêndio foi controlado. Felizmente ninguém foi ferido. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o incêndio e sobre os danos materiais.