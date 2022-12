Auto de Natal do Santuário Nossa Senhora dos Remédios será neste domingo (18)

Uma atração bastante aguardada pelos fieis do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, o Auto de Natal 2022 será neste domingo (18/12), às 20h, logo após a celebração da Santa Missa. O espetáculo será comandado pelos grupos de jovens Céu e Mensageiros da Paz e vai contar a história do nascimento de Jesus, por meio da poesia de cordel. A apresentação acontece no Salão Paroquial, localizado na rua Dr Júlio Szymanski, 36, Centro.







Os organizadores pedem que a população contribua doando um quilo de alimento não perecível ou itens de material escolar. As doações serão repassadas aos Vicentinos, para atender as famílias mais necessitadas neste Natal.

Um toque de cangaço

O Auto de Natal traz uma identidade baseada fortemente na cultura nordestina, indo desde seus cordéis (que são bem populares por lá) até o cenário com personagens que em sua aparência apresentam figurinos inspirados em obras como o Auto da Compadecida e Gigantes da Montanha. O cenário também traz a mistura de elementos da história original do nascimento, com um toque de cangaço.

A equipe que compõem o espetáculo é composta por dezenas de atores e dançarinos e ainda a participação especial do Coral Municipal de Araucária.