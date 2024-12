Auto Peças Araucária’s comemora 8ª edição da campanha do Dia do Mecânico com muitos prêmios

A Auto Peças Araucária’s, com 41 anos de tradição no mercado, celebrou com grande sucesso a 8ª edição de sua campanha em homenagem ao Dia do Mecânico, reafirmando sua dedicação em valorizar os profissionais da área e fortalecer a fidelidade de seus clientes. Realizada entre 1º de abril e 30 de novembro de 2024, a campanha teve seu encerramento no dia 14 de dezembro, durante uma festa de premiação.

O encontro contou com a presença de cerca de 250 participantes, incluindo mecânicos cadastrados na promoção, que puderam celebrar seu trabalho em um ambiente de confraternização. O almoço oferecido foi cuidadosamente preparado para proporcionar uma experiência especial, com costela, porco assado, risoto, maionese e chope à vontade.

Durante a campanha, a cada R$ 1.000 em compras ou indicações realizadas, os mecânicos recebiam cupons para concorrer a prêmios. Ao todo, foram sorteados 41 prêmios, incluindo ferramentas, vales-compras e outros itens. O prêmio de maior destaque foi um vale-compras no valor de R$ 5.000,00, que se tornou o ponto alto do sorteio e gerou grande expectativa entre os participantes.

Foto: Divulgação. Prêmios da Campanha do Dia do Mecânico.

Ao longo de suas mais de quatro décadas de atuação, a Auto Peças Araucária’s consolidou uma parceria sólida com os profissionais da mecânica, oferecendo produtos de qualidade e condições vantajosas. A campanha do Dia do Mecânico reflete essa relação de confiança, ao mesmo tempo que reforça os laços de fidelidade e reconhece a importância dos mecânicos para o setor.

A edição de 2024 confirmou o sucesso da iniciativa, consolidando-se como um evento de grande relevância e destacando o compromisso da empresa com o crescimento e valorização de seus clientes. Já planejando as ações de 2025, a Auto Peças Araucária’s pretende oferecer ainda mais benefícios e oportunidades para os profissionais da área.

“A Auto Peças Araucárias deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, cheio de conquistas e realizações!”, declarou a equipe da empresa.

Serviço

A Auto Peças Araucária’s fica na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7073, no centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. O telefone de contato é (41) 3614-1800.

Edição n.º 1446. Nina Santos.