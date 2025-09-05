A Auto Peças Arau­cária’s completou, em 2025, 42 anos de história, firmemente enraizada na cidade que a acolheu desde 1983. Ao longo dessas mais de quatro décadas, a empresa conseguiu deixar sua trajetória registrada no mercado araucariense, atendendo clientes locais e de toda a região metropolitana, oferecendo qualidade, variedade e confiança.

Este ano, a comemoração tem também um tom de saudade e gratidão. Isto porque, no dia 28 de abril de 2025, perdemos Pedro Ricardo Schwingel, carinhosamente conhecido como Pedrão da Auto Peças, um dos empresários mais respeitados da história de Araucária. Seu Pedro dedicou a vida ao comércio, à cidade e à sua família, construindo não apenas uma empresa de sucesso, mas um legado de integridade, trabalho e generosidade que ficará para sempre na memória de todos que o conheceram, que está eternizando numa marca: Auto Peças Araucária’s.

Natural de Marechal Cândido Rondon, Pedro chegou a Araucária na década de 1980 e transformou um pequeno sonho em uma grande história. Com coragem e determinação, conquistou a confiança da comunidade e fez da Auto Peças Araucária’s uma extensão de si mesmo. Ao longo dos anos, seu nome tornou-se sinônimo de excelência, carinho pelos clientes e compromisso com o desenvolvimento local.

Hoje, quem segue à frente do negócio é seu filho, Rafael, que dá continuidade ao legado do pai com o mesmo cuidado e dedicação que sempre marcaram a trajetória da empresa. “Nosso objetivo é manter viva a essência que o Pedrão construiu, honrando sua memória em cada atendimento, em cada produto e em cada ação que realizamos”, afirma ele.

9ª CAMPANHA DO MECÂNICO

Em homenagem aos clientes mais fiéis, a Auto Peças Araucária’s, está na sua 9ª edição da tradicional Campanha do Mecânico, que acontece todo ano, a campanha teve início em abril e se encerra em dezembro. Entre os prêmios estão vale compras de diversos valores, TV, celular, ferramentas e muito mais.

A campanha é exclusiva para mecânicos e oficinas cadastrados na loja, mas aqueles que ainda não possuem cadastro têm a oportunidade de se inscrever e participar.

SERVIÇO

A Auto Peças Arau­cária’s espera sua visita na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7073, centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Contato pelo telefone (41) 3614-1800. Para compras online, acesse www.autopecasaraucarias.com.br, com entregas em todo o Brasil.

Edição n.º 1481. Maria Antônia.