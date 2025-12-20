No último sábado, dia 13, a Auto Peças Araucária’s realizou o evento de encerramento da 9ª Campanha do Mecânico, reunindo aproximadamente 300 pessoas entre mecânicos parceiros, equipe da loja e convidados, em uma tarde marcada por celebração, reconhecimento e confraternização.

A campanha, que acontece anualmente, tem como principal objetivo a fidelização dos mecânicos da região, valorizando os profissionais que confiam e escolhem a Autopeças Araucária’s como sua principal fornecedora de peças automotivas. Ao longo do período da campanha, os mecânicos participantes acumularam cupons conforme o volume de compras, concorrendo a diversos prêmios.

A campanha foi realizada entre os meses de abril e dezembro de 2025. Durante o período, a cada R$ 1.000,00 em compras e/ou indicação, o mecânico participante recebeu um cupom para concorrer aos prêmios, incentivando a fidelidade e o fortalecimento da parceria ao longo do ano.

Além de marcar o encerramento da campanha, o evento também foi realizado como forma de agradecimento e homenagem antecipada ao Dia do Mecânico, comemorado em 20 de dezembro, reforçando o reconhecimento da Auto Peças Araucária’s à importância desses profissionais para o setor automotivo e para a história da empresa.

O evento de encerramento contou com uma grande estrutura, oferecendo almoço completo, com muita carne, variedade de comidas, chopp, bebidas, além de música ao vivo, criando um ambiente de festa e integração entre os participantes.

Durante o evento, Carlos, gerente de vendas da loja, conversou com alguns dos mecânicos parceiros, que destacaram os diferenciais da empresa ao longo dessa parceria construída no dia a dia.

Cleber, da Mecânica Eclipse, ressaltou o atendimento como principal ponto forte. “Eu falo de coração, é o atendimento. É uma equipe muito boa, esforçada. Tudo que a gente precisa eles estão ali, à disposição, são ponta firme. Só tenho a agradecer a essa equipe.”

Já Fabio, da Mecânica Zé da Mola, destacou a relação de confiança construída ao longo dos anos. “Tenho minha empresa há 17 anos e há 17 anos compro com a Auto Peças Araucária’s. Sempre que precisei, fui bem atendido, desde uma garantia até situações inesperadas. Eles sempre encontram um meio termo que ajude tanto nós, mecânicos, quanto nossos clientes.”

Outro ponto mencionado foi a parceria e o suporte contínuo oferecido pela empresa. “Em primeiro lugar, a parceria. A Auto Peças Araucária’s sempre foi excelente. Tanto os vendedores quanto o senhor Pedro sempre nos incentivaram e nunca nos deixaram na mão, mesmo em situações de garantia ou problemas. O importante é que sempre buscam uma solução”, destacou Claudemir da Check-up Centro Automotivo.
Para muitos participantes, a festa de encerramento representa mais do que prêmios: é o reconhecimento de uma parceria construída no dia a dia, fortalecendo laços entre a loja e os profissionais que movimentam as oficinas da região.

Com 42 anos de história, a Auto Peças Araucária’s reforça, mais uma vez, seu papel como referência regional no setor de auto peças, investindo não apenas em produtos, mas também em relacionamento, confiança e valorização dos seus parceiros.

SERVIÇO

A Auto Peças Araucária’s fica na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7073, no centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. O telefone de contato é (41) 3614-1800.

Edição n.º 1496.