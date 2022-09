Autor araucariense recebe certificado de membro efetivo no Centro de Letras do Paraná

No final do último mês, em 30 de agosto, o Centro de Letras do Paraná realizou sessão solene para a entrega do Certificado de Membro Efetivo e faixa aos novos associados que tomaram posse em cerimônia virtual em 2021. Durante a celebração, também foi inaugurada a Galeria dos Presidentes, no salão nobre da sede. Dentre os novos membros está Antonio Brito, morador de Araucária e autor dos livros “Além de Nós” e “Poesia com Movimento”, que podem ser encontrados na Biblioteca Pública de Araucária junto a outros nomes da literatura regional.

Formado em Direito, Administração e pós-graduado em Direito Previdenciário – todos concluídos após os 50 anos de idade – Antonio já foi vigia, porteiro, vendedor, almoxarife e passou até pelo setor de recursos humanos de uma empresa. Isso tudo antes de passar em 5 concursos, assumindo, por último, um cargo na Justiça Federal, onde está há trinta anos.

“Aos 67 anos, tenho a alegria e a responsabilidade de ingressar no Centro de Letras do Paraná; alegria por entender tal fato como honraria para minha pessoa e extensiva aos familiares e todos que acompanharam, com apoio e críticas, ajudando em minha trajetória – mas responsabilidade por agora estar em centenária entidade onde estão e estiveram grandes nomes da literatura, das artes e da cultura do Paraná”, conta Antonio.

Além de escritor, nos últimos anos Antonio também tem dividido seu tempo entre trabalho e futebol. “O grupo Poesia com Movimento ainda permanece, sempre relembrando os trabalhos nas Feiras do Livro do município de Araucária; pertenço também à Comissão do Gapar Esporte Clube, reunindo diversos colaboradores voluntários, visando formar atletas e pessoas!”, completa o autor.

O evento marcou o retorno das atividades presenciais e contou com a casa cheia após longo período de distanciamento social. A comemoração teve a presença de músicos centristas do próprio Centro de Letras e, ao final, todos puderam participar de um coquetel no salão social.