Autor de facadas em pensão da Manoel Ribas irá responder por tentativa de homicídio

Vítima foi conduzida ao hospital, em estado grave. A faca foi apreendida. Foto: divulgação

Na manhã de domingo, 5 de setembro, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma briga em uma pensão, localizada na avenida Manoel Ribas. Dois moradores do local haviam se estranhado e um deles teria sacado uma faca e atingindo o outro na região do pescoço. O autor do crime, Tiago Silva Taborda, foi preso em flagrante, segue detido na Delegacia de Araucária e irá responder por tentativa de homicídio.

A vítima, que havia perdido bastante sangue, precisou ser atendida pelo Siate e levada até o Parque Cachoeira, onde devido à gravidade do ferimento, foi encaminhada às pressas pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas – BPMOA / PMPR, até o Hospital do Rocio, em Campo Largo. A reportagem do Jornal Popular tentou obter notícias acerca do estado de saúde da vítima, mas não obteve sucesso.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021