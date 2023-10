Autor de homicídio em bar do Capela Velha tem prisão preventiva decretada

Valdinei José de Assis, 41 anos, acusado de matar a facadas Márcio Medeiros, 49 anos, durante uma briga de bar ocorrida no final da tarde de sábado (14/10), na Rua Pôr do Sol, na ocupação irregular do Rio Negro, no bairro Capela Velha, teve a prisão preventiva decretada. Segundo o delegado da Delegacia de Araucária, Erineu Portes, testemunhas relataram que na noite anterior ao crime a vítima teria mexido com familiares do suposto autor e ao encontrá-lo no dia seguinte no bar, Valdinei iniciou uma discussão, deixando o estabelecimento em seguida. Minutos depois retornou e golpeou a vítima com uma faca, causando ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte.

Clientes do bar ainda tentaram contê-lo e também acabaram sendo atingidos por facas, porém os ferimentos não foram graves. Após cometer o crime, Valdinei fugiu a pé pela comunidade, no entanto, deu azar porque a Guarda Municipal agiu rápido e conseguiu localizá-lo e prendê-lo logo na sequência.

“Ouvimos várias testemunhas e, sem dúvida, foi um homicídio motivado por bebedeira, que além de fazer uma vítima fatal, ainda deixou duas pessoas feridas ao tentarem conter o agressor. É um crime com autoria já confirmada”, comentou o delegado.

