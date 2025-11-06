A AutoZone é uma das grandes redes de venda e distribuição de peças de reposição, acessórios e produtos automotivos das Américas. Fundada nos Estados Unidos, a empresa atua também no México, em Porto Rico e no Brasil, com um modelo que combina variedade de produtos, serviços de suporte aos clientes e programas voltados ao setor profissional de manutenção automotiva.

A expansão da AutoZone fora dos Estados Unidos teve início no México, onde se estabeleceu como referência no varejo de peças automotivas. Com o tempo, o modelo de operação, baseado em grande variedade de produtos e atendimento especializado, foi replicado em outros países. Hoje, a empresa mantém mais de 7.000 lojas somadas em diversos países.

No Brasil, sua história começou em 2012, com a inauguração da primeira unidade em Sorocaba, no interior paulista. A chegada ao país marcou o início de um processo de expansão contínua. Em pouco mais de uma década, a empresa ampliou sua atuação e ultrapassou a marca de 100 lojas em território nacional. Para sustentar esse crescimento, foi implantado um centro de distribuição em Paulínia (SP), responsável pela logística de abastecimento das unidades, e um centro de suporte especializado que atende toda a rede e fornece orientação técnica às equipes de venda. Atualmente, as lojas da AutoZone no Brasil atendem mais de 550 mil clientes por mês.

Araucária passou a fazer parte dessa história no dia 22 de novembro de 2024, data de inauguração da primeira unidade da AutoZone na cidade. A unidade oferece uma ampla linha de produtos, que vai desde peças essenciais para o funcionamento do motor até acessórios para personalização e itens para manutenção preventiva. Entre os mais procurados estão baterias, filtros, pastilhas de freio, palhetas de limpador de para-brisa, óleos e lubrificantes. Além dos itens automotivos tradicionais, a loja também atende proprietários de motocicletas e veículos utilitários.

Como em todas as unidades da rede, a loja de Araucária oferece serviços gratuitos, incluindo o teste e recarga de baterias, troca de lâmpadas e troca de palhetas. Caso o veículo apresente luzes de advertência no painel, o cliente pode solicitar o check-up de diagnóstico, que identifica possíveis falhas e auxilia no direcionamento do reparo. A intenção é tornar a visita à loja não apenas uma compra, mas uma experiência de suporte completo.

Entre os diferenciais da empresa está o desenvolvimento de marcas exclusivas, como Duralast, Total-Pro, Pro-Elite, SureBilt e Valucraft, disponíveis apenas em suas lojas.

SERVIÇO

A AutoZone de Araucária está na Av. Dr. Víctor do Amaral, 1600, no Centro e funciona de segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h às 18h. A empresa também oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros. Com isso, busca facilitar o acesso dos consumidores a peças automotivas e tornar mais acessíveis os cuidados com o veículo.

Edição n.º 1490.