Avaliação Diagnóstica Araucária – adaptações na perspectiva inclusiva

Com a finalidade de acompanhar e diagnosticar a aprendizagem dos estudantes de 3º e 4º anos da Rede Municipal de Educação, foi aplicada a “Avaliação Diagnóstica Municipal” em todas as Unidades Educacionais, durante o mês de setembro. Os resultados obtidos serão indicadores para o mapeamento e o planejamento das mediações com as escolas e formações com os profissionais do magistério das turmas de 4º e 5º anos em 2023.



Essa edição da Avaliação Diagnóstica Municipal contou com a parceria entre os Departamentos de Ensino Fundamental e de Educação Especial para contemplar em seu planejamento e elaboração a perspectiva inclusiva de educação, priorizando elementos como: a legibilidade, os recursos gráficos, a qualidade dos enunciados, entre outros.



Para atender as especificidades dos estudantes que frequentam o ensino regular e em contraturno os Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs), a equipe do material estruturado EstudAr, com a colaboração da professora especializada em materiais para estudantes cegos e de baixa visão, das professoras itinerantes, das pedagogas dos CMAEEs – área intelectual, visual, surdez e do transtorno global do desenvolvimento (TGD), realizaram as adaptações necessárias nas avaliações.

Essas adaptações tiveram início nesta edição da Avaliação Diagnóstica Municipal, objetivando atender as demandas evidenciadas pelos profissionais da rede, relacionadas às necessidades apresentadas pelos estudantes. Para avançar nessa demanda, a equipe do EstudAr conta com as sugestões dos profissionais das Unidades Educacionais e dos professores da Educação Especial para o planejamento da próxima etapa que terá ampliação para os estudantes das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs).



Equipe EstudAr – Departamento de Ensino Fundamental