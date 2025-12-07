Avançar ainda mais em aplicações biotecnológicas é a principal meta da Novonesis para 2026

Para a Novonesis, fazer parte do ranking “As 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária, reforça seu papel estratégico no desenvolvimento da região. Este ano, a empresa celebra 50 anos de atuação no Brasil, e essa posição é resultado direto da evolução da sua operação em Araucária, que reúne infraestrutura, mão de obra qualificada e um ecossistema altamente favorável à biotecnologia.

“Nos últimos anos, realizamos importantes investimentos em modernização da nossa planta local, bem como o aumento da capacidade fabril para atender o mercado de biossoluções do Brasil e América Latina. Essas iniciativas corroboram com a confiança que a Novonesis possui no mercado, aumentam nossa atividade econômica, fortalecem parcerias locais e impulsionam o desenvolvimento da comunidade em que estamos inseridos”, afirma a empresa.

Mantendo seu compromisso contínuo com a inovação, globalmente a Novonesis investiu cerca de 10% da sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento, e parte relevante desse conhecimento se traduz em soluções implementadas aqui no país. Em Araucária, especificamente, a empresa realizou diversas atualizações e melhorias em seu site produtivo, com destaque também para os investimentos recentes que incluem a duplicação da capacidade de produção de levedura para bioenergia, a expansão da capacidade de fermentação, a modernização de tecnologia e do tratamento de efluentes, além da melhoria da eficiência de utilidades, consolidando o Brasil como um polo fundamental de inovação e produção.

A mais recente mudança no perfil da empresa foi em 2024, a partir da conclusão da fusão global entre Novozymes e Chr. Hansen, dando origem à Novonesis. Essa integração uniu duas lideranças complementares em biotecnologia, combinando expertise em enzimas, microrganismos e proteínas alternativas e ingredientes biológicos voltados a diferentes cadeias produtivas. No Brasil, assim como em outras regiões do mundo, essa integração veio acompanhada de um fortalecimento ainda maior da companhia nos mercados, aumentando sua capilaridade e o número de colaboradores para liderar essa transformação nas indústrias que opera.

Avançar ainda mais em aplicações biotecnológicas é a principal meta da Novonesis para 2026
“O Brasil é uma potência global em biossoluções, sustentado por seu rico capital natural, excelência científica e por um ambiente político cada vez mais favorável a práticas sustentáveis. Na Novonesis, vemos a bioeconomia como um propulsor do desenvolvimento industrial, geração de empregos e renda. Segundo o relatório The Value of Biosolutions, desenvolvido pela Amsterdam Data Collection (ADC) em parceria com diversas instituições, publicado em outubro deste ano, as biossoluções podem gerar R$ 232 bilhões em valor econômico e mais de 276 mil empregos no Brasil até 2035, evidenciando o potencial extraordinário deste setor para nossa região de Araucária e o restante do país”, ilustra a empresa.

SUSTENTABILIDADE

A Novonesis desenvolve e produz biossoluções, como enzimas, microrganismos, proteínas alternativas e outras tecnologias, que ajudam diferentes setores a operar com mais eficiência, menor custo e menor impacto ambiental. No Brasil, onde está há 50 anos, a empresa conta com três fábricas, sendo uma delas em Araucária, que abastecem mais de 30 mercados. Suas soluções, por exemplo, estão presentes em cerca de 90% da produção de etanol de milho do país, contribuem para aumentar produtividade agrícola e reduzir até uma tonelada de CO₂ por hectare, evitam mais de um milhão de toneladas de CO₂ por ano em nutrição animal e estão na maioria dos detergentes vendidos na América Latina, dentre outros. Em todas essas áreas, a empresa afirma que o foco é o mesmo: usar biotecnologia para impulsionar eficiência, reduzir o uso de recursos e apoiar o crescimento dos clientes e das indústrias.

“As biossoluções disponíveis hoje já poderiam reduzir em até 8% as emissões globais de carbono, mostrando que sustentabilidade não é custo, mas um catalisador de crescimento. O nosso desafio agora é seguir liderando esse movimento, reforçando a continuidade de um trabalho estratégico entre setor público e privado para avançarmos juntos, porque um progresso consistente nesta área depende de liderança empresarial, previsibilidade regulatória e políticas preparadas para o futuro”, declara a Novonesis.

A empresa, dentro dos seus projetos futuros, afirma que o Brasil e a América Latina são focos estratégicos para os seus negócios. Em agosto deste ano, a Novonesis anunciou suas metas para 2030 e o país tem um papel cada vez mais relevante no impulsionamento do seu crescimento. “A expectativa é que nos próximos 5 anos, aproximadamente 40% das nossas vendas venham dessas regiões, apoiadas por maior presença comercial e soluções desenvolvidas localmente, de modo que iremos seguir investindo. Em nossas três áreas comerciais, o crescimento relativo dos recursos comerciais em mercados emergentes é mais que o dobro do observado em mercados desenvolvidos, garantindo que nossa presença comercial acompanhe o ritmo de crescimento das vendas”.

De forma geral, a Novonesis enxerga 2026 como um ano de continuidade do crescimento, com oportunidades importantes em mercados onde o Brasil já tem liderança e potencial para ganhar escala. “Nosso foco é avançar ainda mais em aplicações biotecnológicas que já têm impacto comprovado, como alimentos, agricultura e bioenergia, e fortalecer o papel do país na transição para modelos produtivos mais eficientes e sustentáveis. Araucária e, por consequência o Paraná, são pilares essenciais da nossa operação e do avanço das biossoluções no Brasil. Nossa presença industrial na região fortalece cadeias produtivas locais, movimenta fornecedores, gera empregos qualificados e aproxima a inovação das necessidades reais do mercado. Seguimos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento local e regional da nossa comunidade de forma contínua e responsável, conectando ciência, indústria e oportunidades econômicas que beneficiem não apenas a cidade, mas todo o estado, e a vida das pessoas no nosso entorno”, declara a empresa.

Edição n.º 1494.