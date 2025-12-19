Os fãs de cinema e de grandes produções já podem comemorar: o aguardado filme ‘Avatar: Fogo e Cinzas’ entra em cartaz nesta quinta-feira (18), e poderá ser assistido em Araucária, no Soffcine, que conta com sala 3D e tecnologia para proporcionar uma experiência imersiva ao público.

Conhecido por revolucionar o cinema com seus efeitos visuais impressionantes e uma narrativa envolvente, Avatar retorna às telonas levando os espectadores de volta ao universo de Pandora. É um filme pensado para ser visto nas telonas, e o SoffCine oferece essa estrutura.

O Soffcine se destaca por oferecer ao público local uma experiência cinematográfica completa, com conforto, tecnologia moderna e qualidade de exibição comparável aos grandes cinemas. A sala 3D permite que o espectador mergulhe na história, sentindo cada detalhe dos cenários e cenas de ação, sem precisar sair da cidade.

Além da qualidade técnica, outro grande diferencial é a comodidade. Assistir a um sucesso mundial como Avatar pertinho de casa valoriza o lazer local e facilita o acesso da população a grandes estreias do cinema.

A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados pelo site da Velox Tickets: https://www.veloxtickets.com/Portal/Local/Cinema/Araucaria/Soff-Cine/SOF/2025-02-20. Os ingressos têm valores a partir de R$15,00.