Avenida Manoel Ribas ganha 400 novas luminárias

Ao longo das últimas semanas quem trafegou pela Avenida Manoel Ribas deve ter reparado que uma “plantação de postes” está surgindo em ambos os lados da via.

Os serviços estão sendo executados pela Fluiter Engenharia e Soluções Integradas, que venceu a licitação feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) com o objetivo de reforçar a iluminação pública da Manoel Ribas.

A licitação para escolha da empresa que executaria o serviço teve preço máximo de R$ 1.013.181,67. A Fluiter levou o serviço com o lance de R$ 748,999,13. A previsão inicial era a de que os trabalhos fossem concluídos agora em novembro, mas existe a possibilidade de prorrogação desse prazo.

De acordo com o edital, as novas luminárias serão colocadas no trecho da Manoel Ribas compreendido entre as ruas São Vicente de Paulo, no Centro, e seu término, um pouco a frente do cruzamento com a rua Minas Gerais, no bairro Costeira, totalizando cerca de 4,5 quilômetros de extensão.

Os postes que estão instalados são do tipo ornamental, próprios para iluminação pública. Eles ocuparão os dois lados da Manoel Ribas, fazendo com que a extensão da rede de iluminação pública chegue a praticamente nove quilômetros.

Conforme o contido no edital, serão instaladas 402 novas luminárias ao longo da Manoel Ribas, além da troca de outras 241. Essas luminárias, porém, não fazem parte da licitação e serão fornecidas pela Prefeitura à empresa que está executando o serviço.

Edição n.º 1439.