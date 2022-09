Aventureiros visitam a sede da GMA e fazem passeio de viatura

Na tarde de sábado (24/09), os guardas municipais de Araucária que estavam de plantão na sede, receberam a visita especial do Clube de Aventureiros Harpa de Davi, da Igreja Adventista do Sétimo Dia – IASD Central, de Araucária.

Acompanhadas pelos pais, as crianças assistiram a um vídeo institucional, onde a GM Edna falou sobre o papel da corporação na segurança do Município. “O coordenador operacional de plantão GM Matiak também explicou para as crianças como elas devem agir em uma emergência e o GM Souza nos apresentou a sede da GMA. Achamos muito legal que mesmo os GMs que estavam de folga n dia, nos acompanharam e se disponibilizaram em nos ajudar. Foi um dia maravilhoso, as crianças ficaram muito felizes com esta atividade, estavam realmente bem empolgadas”, disse o responsável pelo Clube.



“Os aventureiros também visitaram as instalações da nossa sede, andaram de viatura e tiraram fotos. O comando da GMA, através do secretário municipal de Segurança Pública Antônio Edison e da diretora geral da pasta Jaqueline Dias, agradeceu aos responsáveis pela iniciativa da visita. O agradecimento também se estende aos GMs Edna e Souza, que mesmo estando em dia de folga, foram prestativos e se dispuseram a acompanhar a visita”, disse o GM Matiak.