Avô agride netos e vizinhos revoltados tentam invadir sua casa

Foto: divulgação

Um vô agrediu os próprios netos na noite de sábado, 10 de abril, na rua Jorge Saad, bairro Boqueirão. Vizinhos ligaram para a Guarda Municipal denunciando a agressão, cujas vítimas seriam uma adolescente de 15 anos e seu irmão, também menor.

Quando a equipe seguia para o endereço, recebeu uma nova ligação, desta vez do suposto agressor, relatando ter sido agredido por populares e que várias pessoas estariam na frente ds sua casa, tentando invadir para “pegá-lo”.

Diante dos relatos, foram deslocadas outras equipes para o atendimento, uma vez que o homem disse que no local havia aproximadamente 80 pessoas na rua. E de fato, as equipes se depararam com uma multidão enfurecida. Os GMs tentaram conversar e convencer as pessoas a deixarem o local, mas não foram atendidos, sendo necessário o uso progressivo da força, utilização de disparos de munições menos que letais e arma de eletrochoque. Quando os ânimos se acalmaram, as equipes ouviram o relato da adolescente, que disse ter sido agredida pelo avô, com quem mora, juntamente com seu irmão, também menor, e que assim como ela, tinha sido vítima de agressão por parte do avô.

Ela contou também que o avô já a assediou em outras ocasiões, e que na noite de sábado ele teria feito nova investida, o que gerou toda a situação das agressões. A menina conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma tia que mora na mesma rua, porém, o avô armado com um facão, foi até o local e chutou a porta da casa da referida tia para tentar agredir ainda mais a menor. Isso teria causado a ira dos vizinhos, que se reuniram e teriam agredido o homem, que também feriu duas pessoas com o facão.

Diante dos relatos dos netos e dos vizinhos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, para providências. Antes porém, foi levado à UPA para ser avaliado por profissional médico.