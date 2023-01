Aylla Sophia é a primeira bebê a nascer em Araucária em 2023

Demorou pouco mais uma hora do início do novo ano para que a pequena Aylla Sophia viesse ao mundo e recebesse o título de “primeiro bebê nascido em Araucária em 2023”. O parto aconteceu no Hospital Municipal (HMA) à 01h17, para a alegria da mamãe Suelem da Silva Santa Rosa, de 25 anos, e do papai Adeilton dos Santos Silva, 32 anos. Com 48,5 centímetros e 3.038 kg, Aylla chegou esbanjando saúde. Nasceu de parto normal, com 39 semanas e um dia de gestação.







“Nós viajaríamos para Santa Catarina para passar a virada de ano, mas sentimos que ela iria nascer e decidimos não ir. Chegamos no hospital exatamente à meia-noite e ela nasceu pouco depois. Após o parto, a médica, as enfermeiras e as técnicas de enfermagem disseram que a nossa filha era a primeira bebê de Araucária a nascer em 2023 e nós ficamos muito felizes em saber dessa notícia”, contou Suelem. O casal mora no bairro Capela Velha e já possui outra filha, de 9 anos.