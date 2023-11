Bachega chega à semifinal do concurso “Hit 98” e precisa da ajuda da população para estar na grande final

O “Hit 98” é um concurso musical promovido pela Rádio 98 FM e teve início no dia 10 de outubro. Além do cantor araucariense Wesley Bachega, as duplas Faby e Junior e Jonas e Joel também foram participantes da competição.

Os artistas competiram em duas etapas e agora restam apenas 6 músicas na batalha, e uma delas é a “Brinquedinho da Saudade”, do Bachega.

Um aspecto fundamental deste concurso é a votação do público, que decidirá quais artistas avançarão para a final. As votações da semifinal encerram na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, e a final acontece no primeiro sábado de dezembro, dia 2.

Bachega está entusiasmado com a possibilidade de vencer e ter a chance de gravar uma música com o cantor Leo Chaves, da dupla Vitor e Leo “Estou bem confiante e ansioso também! Torcendo para que dê tudo certo e contando com o voto da galera”, contou o artista.

Ajude o Bachega a chegar à final do concurso Hit 98, acesse o site e vote na canção “Brinquedinho da Saudade”