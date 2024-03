Bachega convida para a 1ª Festa da Brutaiada, no Barziim Gastrobar

Se você ainda não tem compromisso para 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não marque nada para esta data. O cantor araucariense Wesley Bachega te convida para uma noite temática, com muita música e diversão. A 1ª Festa da Brutaiada, acontecerá no Barziim Gastrobar, localizado na Rua Prof. Alfredo Parodi, 1109, Centro.

Wesley se apresenta pela primeira vez no barzinho, juntamente com a dupla Guilherme & Gabriel e Dj convidado. Eles prometem animar a galera com muita moda boa, a partir das 22h. A entrada para quem tiver ingressos com nome na lista acontece a partir das 21h30, com valores de R$10 feminino e R$15 masculino. Para os demais, os ingressos vão custar R$15 feminino e R$20 masculino.

“As primeiras 80 pessoas que chegarem trajadas ganharão um copo personalizado do evento. Não fique fora dessa!”, convida Bachega. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @barziim.gastrobar