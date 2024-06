Bachega e convidados vão animar o “Arraiá da Brutaiada” na sexta-feira (21)

Se você ainda não tem compromisso para a próxima sexta-feira, 21 de junho, reserve essa data aí na sua agenda. O cantor Bachega e convidados vão animar o “Arraiá da Brutaiada”, que começa às 22h, na Rua Professor Alfredo Parodi, 1109, no Centro. Entre os nomes convidados estão Theo & Luka, Paula Lopes, Lucas Freitas, Erick Junior, Fábio & Rafael e Guilherme & Gabriel.

Além da decoração temática, comidas típicas e várias outras atrações, haverá mais surpresas para o público. Os primeiros 80 convidados que chegarem no arraiá trajados ganharão um copo personalizado do evento. Os ingressos com nome na lista custam R$ R$15 para homens ou R$10 para mulheres até às 21h30, após esse horário terá outro valor. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (41) 98705-5981.

Edição n.º 1420