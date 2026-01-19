Um show marcante com muita música da atualidade e canções inéditas é o que promete entregar aos fãs o cantor Bachega, que no dia 22 de janeiro estará no palco do Verão Maior Paraná. O show do sertanejo acontece no palco Sunset, em Caiobá, às 18h.

O Verão Maior movimenta o litoral do Paraná com uma das maiores programações culturais gratuitas do país. Bachega participa do evento após ter sido selecionado entre aproximadamente 500 artistas. “Será uma honra estar no palco do Verão Maior e cantar para todo o estado do Paraná”, disse o cantor.

Bachega tem 26 anos de carreira e busca consolidar sua trajetória solo com um repertório eclético.

Ingressou na música aos 10 anos, incentivado pelos pais e, desde então, vem se apresentando em palcos de várias cidades brasileiras.

Atualmente ele segue carreira solo, utilizando a experiência adquirida ao longo os anos. É compositor e produtor musical, com um projeto solo que promete muitas surpresas.

