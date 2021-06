Backdown Mc retorna com lançamento do single “Desajustado”

Após uma pausa na carreira, rapper volta com músicas inéditas nas plataformas digitais. Foto: divulgação

Completando seis anos no cenário musical de Araucária, o rapper Backdown Mc está voltando com hits inéditos. Lançado há alguns meses, o single “Desajustado” já é um dos maiores sucessos do cantor, acumulando mais de 700 visualizações e dezenas de curtidas no Youtube. “É difícil compreender os outros, se você não compreende a si mesmo. Cada um de nós é um universo. ‘Desajustado’ traz muito disso”, descreve Backdown, nome artístico de Diego Ribeira Rodrigues, 21 anos.

Diego conta que seu primeiro contato com o rap aconteceu quando ainda era pequeno e escutava vários estilos de música. Em um trabalho de produção artística, fez seu primeiro rap e decidiu seguir em frente, sempre contando com o apoio de sua família e de outros produtores araucarienses, como o rapper Lowis, do antigo grupo “DistritoZeroCinco”. Backdown inspirou suas letras em movimentos e tragédias sociais, buscando transmitir a esperança de transformar as pessoas através da música e melhorar o mundo por meio dessas mudanças. “Quero transmitir essa ideia, de trazer mais paz para o mundo. De que as pessoas tem que abrir a cabeça, ter conhecimento do que está acontecendo na sua vida e a sua volta e ajudar outras que estão em situações mais vulneráveis que as nossas”, explica.

Retornando após uma pausa na carreira, Backdown Mc planeja lançar mais músicas em breve. Segundo o rapper, os próximos lançamentos devem ser: “Dois lados da mesma moeda”, produzida em parceria com Gomes Beatz; “Tomando de assalto”, uma cypher — reunião ou batalha entre rappers — feat LuãLmC, Entrement’s e Drogacrize; e “Escolhas”, feat LuãLmC.

Planos para o futuro

Atualmente, o rapper precisa conciliar o tempo entre a música e seu trabalho como auxiliar de produção. Um dos sonhos e planos futuros de Diego é montar seu próprio estúdio, para ajudar e incentivar mais pessoas no início de suas carreiras, assim como recebeu apoio quando começou sua trajetória na música. “Meu sonho não é ser conhecido, mas sim ser reconhecido. Quero receber o reconhecimento que todo o público e músicos de rap merecem. Comparando com outros gêneros musicais, o rap é um dos mais criminalizados”, afirma.

Definido pelo dicionário Oxford como “gênero de música popular, urbana, que consiste numa declamação rápida e ritmada de um texto”, o rap surgiu em 1970 e desde então tem se popularizado em vários países, incluindo o Brasil, marcado por uma forte expressão política e social. Backdown afirma que existem muitas referências inspiradoras do rap no cenário musical de Araucária, citando parceiros e amigos como LuãLmC e Entrement’s. “Não só no rap, mas no funk, em todos os outros estilos de música. E todas tem uma mensagem para passar: sobre nossa vivência, sobre revolução, etc. E merecem ser vistas em outros lugares. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, quem sabe até no Brasil inteiro”, comenta Diego.

Conheça o trabalho de Backdown Mc

Para conhecer e acompanhar o trabalho do rapper, é possível seguir a conta oficial no Instagram (@bkd04k1) ou fazer inscrição no canal Backdown Mc, no Youtube. O clipe do mais recente single “Desajustado” está disponível em bit.ly/3ft7CsU. Para parcerias, patrocínios ou agendamento de shows após a pandemia, também é possível contatar Backdown pelo e-mail diegorodrigues847@gmail.com.

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021