Bailarinas araucarienses brilharam em festival catarinense de dança

O Grupo Indépendant, do Studio Hiitmo, conquistou três premiações no 3º Babe Dance Festival, realizado nos dias 21 e 22 de outubro, na cidade de Schroeder, em Santa Catarina. A bailarina Isabelle de Fátima Cavalcante, com a coreografia Boneca Gente, ficou em 1º lugar na categoria Ballet Neoclássico Solo Infantil.

A bailarina Ana Cláudia Antonio Pedrini, com a coreografia Variação Fada Candide, também ficou em 1º lugar, na categoria Ballet Clássico de Repertório Solo Infantil. Já a bailarina Vitória Giacomoni Rodrigues conquistou o 2º lugar coma coreografia A Garota de Green Gables, na categoria Ballet Neoclássico Solo Júnior.

O 3º Babe Dance Festival foi idealizado pela bailarina, professora e coreógrafa Dani Grossl, proprietária da Casa da Dança Dani Grossl, em Schroeder. O objetivo é reunir escolas, grupos, bailarinos e artistas, que compartilham o desejo de fomentar a arte da dança e levar na bagagem experiências únicas.

Foto: Divulgação

Edição n.º 1387