Bailarinas de Araucária brilharam no Festival Internacional Encad Kids

Bailarinas araucarienses foram destaque no Festival Internacional Encad Kids, realizado no último final de semana, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis (SC). O Grupo Indépendant, do Studio Hiitmo, participou com três coreografias e ficou em 3º lugar no duo Infantil de Ballet Clássico, com a coreografia “Enflorar” e com a coreografia “Boneca Gente”, no solo feminino infantil de ballet clássico.

“Ambas as coreografias foram as únicas premiadas em suas categorias, não teve premiação para 1° e 2° lugar”, comentou a professora Rhayene de Andrade. As bailarinas também conquistaram o 4º lugar na Variação “Fada Coulant”. “Esta foi uma variação feminina juvenil de ballet clássico de repertório. As meninas estão de parabéns pela dedicação e empenho em suas apresentações”, complementou Rhayene.