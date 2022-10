Bailarinas de Araucária encantaram o público no Festival Movimento em Pauta

Bailarinas araucarienses que pertencem ao Grupo Indépendant, brilharam no palco do Festival Movimento em Pauta, realizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro, no Teatro Montenegro, em Curitiba. O evento reuniu os principais bailarinos e escolas de dança da capital e região e também de outros estados, com apresentações em diversas modalidades.



Araucária apresentou duas coreografias, a “Boneca Gente”, na modalidade ballet clássico infantil – solo feminino, com a bailarina Isabele de Fátima Cavalcante, que competiu com outras sete bailarinas e ficou em 3º lugar; e a variação feminina Junior “Fada Coulant”, com a bailarina Vitória Giacomini, que encantou a todos com sua apresentação, mas infelizmente não conseguiu premiação.



“As meninas estão sempre participando de festivais. Neste ano já tivemos outras duas premiações. A Ana Cláudia Antonio Pedrini fez o duo ‘Enflorar’ com a Isabele, no Festival de Dança de Pinhais, elas conquistaram o 2º lugar. Ainda em Pinhais, a Isabele ficou em 3º lugar solo com a coreografia ‘Boneca Gente”, comentou a professora Rhayene de Andrade. Segundo ela, as bailarinas já estão se preparando para apresentar essas três coreografias em uma outra competição, que acontecerá em Florianópolis.