Bailarinas do Grupo Indépendant fizeram história em festivais realizados no último final de semana

No último final de semana o mundo do ballet contou com duas super competições, e o grupo araucariense Indépendant, teve uma presença marcante em ambos festivais.

O primeiro evento foi o 10° Festival Movimento em Pauta, que aconteceu na sexta-feira (29/09), no Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel, em Curitiba. O grupo apresentou 4 coreografias, sendo 3 solos e 1 em trio e trouxe 3 prêmios para o município.

Com a coreografia “A Boneca Gente”, a bailaria Isabele de Fátima Cavalcante conquistou o 2° lugar na categoria Ballet Neoclássico Solo Infantil. O trio Ryana Machado, Sandra Druszcz e Vitória Giacomoni também conseguiu o 2° lugar, mas com a coreografia “O Trio de Orion” na categoria Ballet Neoclássico Trio Sênior. E com mais um prêmio, dessa vez o 3° lugar na categoria Ballet Clássico Solo Sênior, Vitória Giacomoni apresentou a coreografia “A Garota de Green Gables”.

Além desses resultados, a bailarina Ana Cláudia Antonio Pedrini apresentou “Variação Fada Candide” na categoria Ballet Clássico de Repertório, que apesar de não ter se classificado, recebeu muitos elogios dos jurados.

No domingo, dia 1° de outubro, o grupo participou do 38° Festival de Dança de Curitiba. Na etapa da mostra infantil, a bailarina Isabele de Fátima Cavalcante performou a mesma coreografia do evento anterior, onde o público e a organização do festival não economizaram elogios.

Novamente com a mesma coreografia, o trio Ryana Machado, Sandra Druszcz e Vitória Giacomoni conquistou o 2° lugar na categoria Ballet Clássico Conjunto. A bailarina Vitória também ganhou o 3° lugar no Ballet Clássico Solos/Duos.

A professora Rhayene de Andrade também foi premiada, ela recebeu, dentre todas as modalidades de ballet clássico, o prêmio de “Coreógrafa Destaque Ballet Clássico” com as coreografias “A Garota de Green Gables” o “O Trio de Orion”.

VICTÓRIA MALINOWSKI