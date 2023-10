Baile de debutantes de alunos do Colégio Agalvira foi um sucesso

Uma festa com 250 familiares e amigos marcou no último sábado (30/09) a vida de 19 jovens alunos do Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto. Eles tiveram seu baile de debutantes, realizado no salão paroquial da Igreja São João Batista, no bairro Capela Velha.

Esta foi a segunda edição do evento promovido pelo Rotary Club de Araucária Passaúna em parceria com o Colégio.

Estavam presentes no baile o governador do Distrito 4730 de Rotary International Laerzio Chesorin Júnior, a presidente do Rotary Club de Araucária Passaúna Rose Ferreira, a governadora assistente Elisa Matheussi, a diretora de projetos do clube Cristina Surek, o governador 96-97 de Rotary Miecislau Surek, a secretária municipal de Educação Adriana Palmieri e as representantes dos clubes parceiros Luciana Sentone do Curitiba Marumby e Telma Pichet e Maria Pierri do Gralha Azul.

A coordenação do evento ficou a cargo do professor Levi Silva e a mestre de cerimônia foi a jornalista Adriana Milczewsky. Foram muitas homenagens durante o baile e tradicional dança da valsa, fazendo com que a emoção tomasse conta de todos.

“Quando começamos este projeto o foco era melhorar a autoestima dos nossos alunos, era proporcionar a eles um baile que ficasse marcado na memória. Sabemos que muitos jamais terão uma festa e proporcionar isso a eles não tem preço. Os anos irão se passar e eles vão lembrar desse momento que a escola lhes proporcinou. Vou dar o exemplo de um dos meninos que debutou, o Carlos. Ele já passou até fome, mas nem todos sabem dessa sua realidade. Quando cheguei lá no dia do baile e vi o Carlos de terno e gravata, que veio me abraçar e perguntar se ele estava bonito, meu coração quase não aguentou de emoção. Vou dar outro exemplo aqui, da Cibely, uma aluna especial de 18 anos. A mãe é drogada e ela não sabe quem é o pai, é cuidada pelo irmão. Ela me abraçava, tremia e chorava muito. O irmão a vestiu até com uma coroa de princesa. Foi lindo demais ver ela transbordando de emoção”, disse o diretor do Agalvira, Alessandro Vieira Rosa.

