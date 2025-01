Bairro Estação ganha seu 1º residencial de 10 andares, o Magic Tower

O Magic Tower, um empreendimento da Euro, promete se tornar um marco na paisagem do bairro Estação. Com seus 10 andares, será o prédio mais alto da região, oferecendo uma combinação de exclusividade, lazer completo e um rooftop com uma vista impressionante da região.

O projeto foi pensado para atender as necessidades dos futuros moradores, com plantas de dois quartos, sacada com churrasqueira e diversas opções de lazer; como espaço gourmet, piscina, Pet Play, horta comunitária, mini golf e muito mais.

O edifício contará com dois elevadores, garantindo facilidade de acesso para todos os andares. Outro destaque é a possibilidade de escolher entre vagas duplas ou cobertas e descobertas.

Foto: Divulgação

Com foco em oferecer um estilo de vida único, o Magic Tower foi projetado com áreas de lazer completas e espaços pensados para socialização e bem-estar. A tranquilidade do bairro Estação, somada à infraestrutura do prédio, promete atrair moradores em busca de uma moradia que une qualidade de vida e modernidade.

Além disso, o empreendimento apresenta condições de pagamento acessíveis, incluindo entrada 100% parcelada e subsídios que podem chegar a até 70 mil reais, conforme as condições. Com isso, o Magic Tower se torna uma oportunidade para a realização do sonho da casa própria.

A Euro Empreendimentos, que há quase uma década atua no mercado imobiliário de Araucária, se dedica a trazer inovação e qualidade de vida para a cidade. Com o Magic Tower a empresa se propõe a oferecer uma nova opção de moradia e qualidade de vida para a cidade.

Serviço

Para saber mais sobre o edifício e condições de venda, entre em contato com o plantão de vendas da Euro Empreendimentos através do telefone (41) 99801-3003. Atendimento físico: Rua João Assef,808 – Estação; Rua Dr Vital Brasil,99 – Fazenda Velha.

Edição n.º 1448. Nina Santos.