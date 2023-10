Bairros de Araucária ficarão sem água na próxima terça (24/10)

Na próxima terça-feira (24/10), a Sanepar realizará obra de interligação de redes no sistema de abastecimento de água de Curitiba. Devido a esse trabalho, que será realizado a partir das 5h, algumas cidades metropolitanas ficarão sem água, incluindo Araucária. A previsão de normalização de fornecimento está marcada para ocorrer no fim da noite.

Os bairros de Araucária que serão afetados são: Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Boqueirão, Capela Velha, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria, Jardim Plinio, Barigui, Thomaz Coelho, Tindiquera, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas.

Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Adie serviços que não sejam essenciais.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.