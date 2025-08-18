Nesta segunda-feira, 18 de agosto, alguns bairros de Araucária estão sem água devido a um impedimento operacional, segundo o comunicado divulgado pela Sanepar. A previsão de normalização do abastecimento é para a manhã de terça-feira, 19 de agosto, por volta de 8h30.

Os bairros afetados, são: Boqueirão, Fazenda Velha, Cachoeira, Campina das Pedras, Capela Velha, Centro, Chapada, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova e Campestre.

Podem ficar sem água durante este período principalmente imóveis que não têm caixa-d’água, conforme recomenda a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que a caixa-d’água tenha pelo menos 500 litros, com capacidade para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas, no mínimo.

O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar ou consulte o menu Para Clientes aqui do site.