Bairros e área rural de Guajuvira ficaram alagados por conta das fortes chuvas

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária teve bastante trabalho neste final de semana para atender as inúmeras ocorrências causadas em função das fortes chuvas que caíram sobre o Município. Segundo a estação pluviométrica do Simepar, foi registrado um acumulado de chuva de 45,2mm no período.

Entre a sexta-feira e domingo (dias 6 a 8), foram registradas inundações e alagamentos nos bairros Capela Velha, Iguaçu, Campina da Barra e na área rural de Guajuvira. Também houve queda de árvore no bairro Costeira e as atividades no CMEI Maria Arlete (Guajuvira) e Escola Municipal Rosa Picheth foram interrompidas preventivamente.

A Defesa Civil informou que até o momento foram registradas aproximadamente 400 pessoas afetadas, e destas, 10 encontram-se desalojadas. No entanto, não há registros de moradores desabrigados e feridos.

Estado de alerta

A previsão marca mais chuvas para os próximos dias, sendo assim, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária continua em alerta, monitorando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes. Solicitações de emergências podem ser feitas pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199 e pelo telefone administrativo 3614 7570.

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – Resgate e Salvamento) e pela Copel (falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).

Dicas de segurança

Evite atravessar áreas inundadas com o carro ou a pé, pois há risco de ser arrastado pela correnteza e de cair em bueiros ou em buracos formados pela erosão.

Evite contato com a água da inundação, pois o risco de contaminação é alto e você ainda pode se ferir com galhos, escombros e picada de animais.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descarga elétrica e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Permaneça em local abrigado.