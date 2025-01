Baixa demanda de crianças no Thomaz Coelho faz com que SMED descontinue CMEI Aurora

As duas crianças que iriam estudar no CMEI Aurora serão transferidas para o CMEI Maria Ferreira, que fica no mesmo bairro do Thomaz Coelho, a menos de 10 minutos de distância – e já tem 144 estudantes matriculados. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) ainda vai oferecer transporte gratuito a todas as crianças que morem nas redondezas do CMEI Aurora e da Escola Municipal Ceci Cantador. Nesta quinta-feira (16), a secretaria vai fazer o cadastramento dos estudantes para o transporte.

“Apenas duas crianças haviam solicitado a matrícula no Aurora este ano. A unidade tem sete funcionários e consome quase R$ 60 mil por mês, ou R$ 750 mil por ano. Só com os servidores e profissionais terceirizados, o gasto anual superava os R$ 550 mil. Seriam duas merendeiras, uma para cada criança. A casa era alugada, e o aluguel superava os R$ 35 mil por ano. Não faz o menor sentido manter toda essa estrutura para uma procura tão baixa. Sem falar que as próprias crianças teriam a sociabilidade prejudicada”, explicou a secretária de Educação, Tatiana Assuiti, ao justificar o encerramento das atividades no CMEI.

Ela ressalta que os professores e pedagogos que atuavam no Aurora serão reaproveitados em outras unidades. “A comunidade ficou super satisfeita com os encaminhamentos”, resumiu.

