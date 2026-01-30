O novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (30), aponta que Ratinho Junior (PSD) reúne algumas das principais características de um presidenciável competitivo nas eleições de 2026.

Um dos fatores é a baixa rejeição. Segundo os dados, o governador do Paraná tem 33,8% de rejeição nacional, contra 45,3% de Lula (PT) e 44,7% de Flávio Bolsonaro (PL). Tarcísio de Freitas (Republicanos), cada vez mais consolidado para a reeleição em São Paulo, tem 36,1%.

Outro fator é o potencial de voto: 60% dos eleitores poderiam votar em Ratinho Junior e 5,3% votariam nele como certeza — um potencial de voto de 65,3%.

No caso de Lula, 22,3% disseram que poderiam votar no petista e 31,5% votariam com certeza, totalizando um potencial eleitoral de 53,8%. Flávio Bolsonaro recebe 26,3% de voto certo e 28,1% de aceitação para o voto, totalizando 54,4%. No caso de Tarcísio de Freitas, 48,1% poderiam votar nele para presidente e 15,1% votariam nele com certeza, num potencial eleitoral de 63,2%.

Por último, Ratinho Junior ainda é desconhecido de parte da população, principalmente no Norte e Nordeste, com taxa de conhecimento de 18,9%. O atual presidente é lembrado por 82,1% do eleitorado e Flávio Bolsonaro por 34,9%. Tarcísio de Freitas bate 32,8% nesse indicador.

A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores em 26 estados e Distrito Federal em 160 municípios. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026.