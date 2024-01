Balanço anual revela recorde em apreensões de drogas, redução drástica em roubos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) divulgou em 28 de dezembro de 2023 uma prestação de contas referente ao trabalho realizado pela Guarda Municipal ao longo do ano que se encerrou. O documento destaca a intensificação do serviço operacional e os resultados positivos alcançados em diversas áreas.

Para o comando da Secretaria de Segurança Pública, o ano de 2023 ficará marcado como o período com a maior apreensão de drogas desde a implantação da Guarda Municipal, ultrapassando a marca de 1 tonelada. Além disso, os dados da SMSP mostram uma redução significativa de 51% nos casos de roubo na cidade. Os dados levam em conta informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (SESP).

O relatório da Secretaria Municipal de Segurança Pública aponta ainda uma intensificação dos serviços operacionais, com ênfase no policiamento de proximidade à comunidade. Isso resultou em um considerável aumento no atendimento de ocorrências, saltando de 7.745 em 2022 para 15.143 em 2023. Vale ressaltar que só entre os meses de março a dezembro foram atendidas 12.328 ocorrências.

Inovação com o “Patrulhamento Escolar”

Uma das iniciativas destacadas no relatório é a criação da classificação de ocorrência “patrulhamento escolar”, visando aproximar o trabalho da Guarda Municipal da comunidade escolar. Ao todo, foram registradas 1.705 ocorrências com essa finalidade específica.

Entre as principais ocorrências atendidas pela GM em 2023 estão 842 casos de violência doméstica. 1.999 de perturbação da tranquilidade. Outros 395 atendimentos envolvendo tráfico e uso de entorpecentes. 574 ocorrências de furtos e arrombamentos. Os dados contabilizam ainda 4.639 situações de apoio a outros órgãos e secretarias e 3.948 deslocamentos para patrulhamento preventivo.

Investimentos e valorização profissional

Os dados apresentados no relatório indicam que o sucesso alcançado em 2023 é fruto de um considerável investimento realizado pela administração. Tanto em equipamentos como na profissionalização dos servidores da Secretaria, o comprometimento foi essencial para intensificar a proximidade da comunidade, tornando a SMSP um órgão de resposta rápida às diversas demandas.

Investimentos contínuos em tecnologias e a valorização dos profissionais são apontados como fundamentais para manter os índices de violência em constante redução.

NINA SANTOS / Edição n.º 1396