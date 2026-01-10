A Operação Natal foi realizada no município de Araucária entre os dias 24 de novembro e 24 de dezembro de 2026, em uma atuação conjunta da Polícia Militar do Paraná e da Guarda Municipal de Araucária. A ação seguiu diretrizes operacionais definidas pela corporação e teve como foco o reforço do policiamento durante o período de maior movimentação no comércio e nas áreas de circulação de pessoas em razão das festividades de fim de ano.

No município, as atividades foram desenvolvidas pelo 17º Batalhão da Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia, com apoio da Guarda Municipal. O trabalho concentrou-se principalmente nos eixos comerciais da cidade, com emprego de policiamento ostensivo a pé e motorizado, pontos-base, utilização de módulo móvel e ações orientadas por análise criminal. As equipes atuaram com o objetivo de prevenir e reprimir ocorrências, especialmente aquelas relacionadas a crimes contra o patrimônio.

Durante o período da operação, a PM registrou atendimentos de ocorrências que resultaram em prisões em flagrante por furto a estabelecimentos comerciais, envolvendo cinco pessoas presas, além de uma ocorrência de roubo que culminou na prisão de três indivíduos. Ao longo do mês de dezembro, a Guarda Municipal contabilizou 1.162 ocorrências atendidas no município, além de 3.098 ligações recebidas pelo telefone 153.

Os dados operacionais também indicam a realização de 50 prisões, o cumprimento de 10 mandados de prisão, a apreensão de duas armas de fogo e a recuperação de três veículos. No combate ao tráfico de drogas, foram registradas nove ocorrências, com a apreensão de 57 pacotes de cocaína, 452,3 gramas e 58 porções de maconha, 97,8 gramas e 143 porções de crack, além de cinco gramas de ecstasy. No mesmo período, não houve registro de roubos, enquanto 11 ocorrências de furto foram contabilizadas.

As ações de fiscalização e presença policial também resultaram em 237 abordagens a indivíduos, no recolhimento de três veículos ao pátio e na lavratura de três autos de infração. A Operação Natal integrou o planejamento de segurança pública para o fim de ano no município, reunindo esforços da Polícia Militar do Paraná e da Guarda Municipal de Araucária ao longo de um mês de atividades contínuas.

