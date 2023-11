Banda araucariense Buffalu’s Jack comemora 18 mil ouvintes em plataforma digital

A história da Buffalu’s Jack, uma banda araucariense fundada no inverno de 2013, ganha destaque por seu estilo musical único, conhecido como Countrycore dos Pinheirais.

Inspirada por nomes como Matanza, Motorocker, Raimundos e Lynyrd Skynyrd, a banda comemorou recentemente uma década de existência com o lançamento de sua primeira música do álbum “Hardcore Country Club”, que já alcançou mais de 18 mil ouvintes no Spotify. Em dezembro, os fãs podem aguardar outro lançamento deste álbum.

Entretanto, a jornada da Buffalu’s Jack não tem sido isenta de desafios. A formação original durou apenas um ano devido à depressão e suicídio do guitarrista Nathan Filski, que levou a um hiato na banda. A formação atual é composta por Lech no vocal, Marlon Zanatta na guitarra, Gus Corvinho no baixo e Emanuel Andreoli na bateria.

O impacto pessoal da depressão de Nathan Filski levou a banda a se envolver ativamente na conscientização sobre problemas de saúde mental. A Buffalu’s Jack dedicou uma música a Nathan e aborda esse tema em uma das suas canções, destacando-se na cena musical local.

A banda também é conhecida por seus memoráveis shows no antigo Old23, onde se apresentava mensalmente. E em novembro, a Buffalu’s Jack tem programação de dois shows consecutivos: no dia 25/11 participará do 1° Rock & Ação, um evento beneficente de Natal que arrecada doces e brinquedos para crianças na sede Regional do Abutres MC. No dia seguinte, 26/11, a apresentação será no Pork Rock Festival no 92 Graus. Ambos eventos serão em Curitiba, com planos de gravar cenas para o próximo videoclipe.

Para entrar em contato com a banda, o número de WhatsApp é (41) 99231-7083, redes sociais “Buffalu’s Jack Oficial”. “A banda está deixando sua marca não apenas na música, mas também na comunidade e na conscientização sobre saúde mental”, afirmam seus integrantes.

