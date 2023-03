Banda Asteris projeta a criação de músicas autoriais para conquistar mais fãs

Música boa é a tônica da banda araucariense Asteris, que foi criada oficialmente em 2018 e atualmente é composta por 3 integrantes: Patrick (tecladista), Sérgio (baixista) e Gabriel (vocalista/guitarrista). Os projetos musicais de Sérgio permitiram que ele conhecesse Gabriel e o apresentasse a Patrick, este último seu amigo de colégio. “Todos os integrantes da banda começaram cedo na música, e nós temos um vínculo muito grande com a cidade em nossa formação enquanto músicos. Eu mesmo iniciei meus estudos no projeto Casa da Música no Parque Cachoeira, com o professor Algacir Portela, em 1998”, explica Patrick.

Segundo as narrativas dos integrantes, tudo começou no aniversário do Sérgio em 2018, que foi comemorado em um bar local. Em um determinado momento da festa, o trio começou a tocar algumas músicas de improviso, e após perceberem que aquilo havia agradado os convidados, passaram a ensaiar juntos. “Conforme o tempo passou, vimos que a ideia seria fazer algo diferente, mais animado. A influência da Black Music, com estilos como R&B, Jazz, Soul, Funk e Samba foram nos aproximando de músicas mais dançantes”, conta Gabriel.

O vocalista e guitarrista também menciona que as maiores influências vêm de artistas como Jorge Ben, Tim Maia e Michael Jackson, além de bandas como Earth, Wind & Fire, Daft Punk e Silk Sonic. “Com esse repertório vasto e eclético, o conceito pode ser explicado pelo filme Miami Vice. Uma ideia bem anos 70/80: luzes, neon e coqueiros”, diz com humor.

Os integrantes ainda contam que agora o foco é expandir o repertório e tocar em eventos que gostem da proposta da banda. Além disso, os artistas também estão em processo de criação de músicas autoriais, utilizando essa mistura de influências para criar algo próprio. Acompanha a banda nas redes sociais: Instagram @asterisbanda e Facebook Asteris.