Banda Buda Bong vai lançar música nova na sexta-feira (23/06)

A nova música da banda araucariense Buda Bong está prestes a ser lançada. “Depois da Tempestade” chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira (23/06) e promete encantar os fãs mais uma vez. “Após encerrar um ciclo de sucesso com o lançamento do álbum ‘Sempre em Frente’ em 2023 estamos nos preparando para divulgar nossa nova música, ela (a música) traz consigo uma mensagem poderosa de esperança e alegria, que nos incentiva a seguir em frente após os momentos difíceis que enfrentamos em nossas vidas”, comentou a banda.

A canção é o primeiro de dois lançamentos que apresentam músicas remanescentes da antiga formação da banda. Além do lançamento desta semana, no dia 27 de julho os fãs também poderão desfrutar de “Tá Errado, Meu Senhor”, outra criação cativante que promete conquistar corações e mentes.

O lançamento de “Depois da Tempestade” marca o fim de capítulo na jornada musical da Banda Buda Bong, que iniciou a produção do seu novo álbum. Você pode realizar o “pré-save” da música através do link: https://distro.ffm.to/depois_da_tempestade

Sobre a banda

A Buda Bong já está na estrada há 7 anos e em fevereiro deste ano lançou o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Sempre em Frente”. O álbum conta com 11 faixas e está disponível em todas as plataformas de streaming.

Desde sua formação, a banda tem sido uma força criativa no cenário musical, combinando influências diversas e criando um som autêntico que conquistou uma base de fãs dedicada. Com uma carreira sólida e uma reputação estabelecida, eles continuam a se reinventar e a entregar músicas que ressoam com o público.

Siga a banda no instagram “@budabong” ou no facebook: “budabong”.

