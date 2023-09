Banda do Colégio Szymanski fará um desfile cívico nesta terça-feira (05/09)

O último ano que Araucária teve um desfile cívico para celebrar a Independência do Brasil foi em 2019. De lá para cá, a comemoração do dia 7 de setembro praticamente passou em branco. No entanto, este ano os araucarienses poderão acompanhar um desfile, que será realizado pela Banda de Percussão do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski.

A marcha acontecerá nesta terça-feira (05/09), em dois horários: às 10h20 e às 13h30. Segundo a direção do Szymanski, o trajeto será curto, com saída em frente ao Colégio, descendo pela Rua Heitor Alves Guimarães, entrando na Avenida Victor do Amaral, depois acessando a Avenida Archelau de Almeida Torres, até retornar ao colégio. Equipes do Trânsito irão monitorar a região para orientar os motoristas. Toda a população está convidada a participar deste momento cívico.