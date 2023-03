Banda Groselha Groove compôs música especial para Araucária

A exemplo de outros artistas do município, a banda Groselha Groove escreveu uma música em homenagem aos 133 anos do Município, intitulada “Amor em Araucária”, que vem fazendo sucesso entre os fãs. A letra fala de um rapaz que vai encontrar a moça mais linda da cidade e brinca com elementos presentes no cotidiano dos moradores, como o ônibus Triar e o valor da passagem, além de trazer uma capa lúdica que ilustra essas situações.

A música está disponível em todas as plataformas junto com outros dois singles da banda, “Poder te Iludindo” e “Tempo Demais”. “Já estamos trabalhando em um EP, que será lançado em breve”, prometem os integrantes Aurélio Carvalho (vocalista e guitarrista), Andress Wada (baterista e vocal) e Sergio Eduardo Haiduk Junior (baixista e vocal).

Sobre a banda

Formada em 2019, a Banda Groselha Groove tem uma pegada pop rock/reggae. “Fazemos nosso som sem nos restringirmos a um único estilo musical, nosso foco é fazer música de qualidade, buscando sempre inovar e trazer elementos diferentes que possam interagir com o maior número de pessoas possíveis, levando sempre uma mensagem do coração”, afirma o grupo.

Ainda na agenda da banda estão os shows que são realizados nos finais de semana em bares de Araucária e Curitiba. A setlist conta com músicas autorais e covers de outras bandas. Acompanhe a letra da música que a Groselha fez para Araucária e no link, escolha uma plataforma para ouvi-la: Clique aqui

