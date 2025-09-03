A Banda Mosby acaba de disponibilizar a faixa “Me Desculpe, Amor”, primeiro single de seu álbum de estreia, que será lançado em novembro. O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Prefeitura de Araucária, e marca um novo momento na trajetória da banda araucariense.

O grupo nasceu há sete anos como iniciativa solo de Felipe Schindler, mas só em 2023 ganhou formato de banda, quando Gabriel Luz se juntou às guitarras e vocais. Depois de mudanças na formação, a chegada de Matheus Sodré em 2025 consolidou o trio. Hoje, a Mosby se apresenta como um power trio com Felipe (baixo e voz), Gabriel (guitarra e voz) e Matheus (bateria e backing vocal).

O single “Me Desculpe, Amor” traz uma proposta leve e bem-humorada, abordando a inevitabilidade de escrever uma canção de amor, mesmo contra a vontade da pessoa amada. O clipe, produzido pela Mirante, foi gravado em Araucária e conta com elementos locais, como a referência à Av. Archelau de Almeida Torres na letra da música. A produção também tem participação do ex-integrante da banda Silvio Augusto, dos atores araucarienses Luana Camargo e Willian Carriel, com fotografia de Geovane Amber e Bruno Schindler. A identidade visual do lançamento inclui camisetas oficiais estampadas com um trecho da letra, ilustradas pela designer Wiliane Oliveira.

O lançamento oficial da faixa aconteceu em 23 de agosto, durante o Édibom Garden Festival, no Quintal Édibom, onde a Mosby dividiu o palco com as bandas locais Anônimos do Rock, Superinferiores e Barba Velha.

O álbum “Intensidade Calculada” está em produção com Caio Weber – das bandas CEFA e BadLuv – e tem estreia prevista para 8 de novembro de 2025, no Teatro da Praça. O evento contará ainda com apresentações das bandas Mordazes Musgos e Favourite Dealer.

A Mosby está presente nas principais plataformas de streaming e mantém atualizações em seu perfil no Instagram: @mosbybanda.

Edição n.º 1480. Maria Antônia.