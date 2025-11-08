Neste sábado, 08 de novembro, o Teatro da Praça receberá a Banda Stelare com o show de lançamento do álbum “Intensidade Calculada”. O evento também contará com a presença das bandas Mordazes Musgos e Favourite Dealer. Com início às 18h, a entrada é gratuita e para garantir seu ingresso, já que as vagas são limitadas, é necessário fazer a retirada antecipada pelo site do Sympla (CLIQUE AQUI).

A banda possui influências do emo, indie e stoner rock, se destacando pela combinação de instrumentais marcantes, melodias envolventes e letras que transitam entre o sério e o bem-humorado. Suas composições abordam temas como desigualdade social, relações humanas e emoções cotidianas.

A produção do álbum aconteceu graças ao Edital da PNAB de Araucária, em 2024. Como prévia do novo lançamento, dois singles foram lançados, ‘Dopamina’ em 2024 e ‘Me Desculpe, Amor’ em 2025, ambos com clipes produzidos pela Mirante Filmes.