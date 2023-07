Bandido agride paciente renal para roubar seu veículo

Na manhã desta terça-feira (18/07), a Guarda Municipal de Araucária patrulhava pela rua Pará, esquina com a Pernambuco, quando se deparou com um homem caído na calçada, bastante machucado. A equipe acionou apoio emergencial da clínica renal DaVita, que fica nas proximidades, onde a vítima é paciente em tratamento e havia saído do local há cerca de 20 minutos.

O Samu também foi chamado para prestar atendimento ao homem ferido e o foi encaminhou ao hospital. Para desvendar o que teria ocorrido, a GMA solicitou as imagens das câmeras de segurança da clínica, onde foi possível ver que a vítima, ao entrar no seu veículo Pálio vermelho, foi surpreendida por um ladrão, que o fez desembarcar à força e o agrediu brutalmente. O homem ficou caído no chão, sem possibilidade de reação. Na sequência o bandido fugiu sentido ignorado.