Bandido morre ao confrontar a PM no Jardim Israelense

Foto: Marco Charneski

A situação anda tensa no jardim Israelense, no bairro Capela Velha. Na sexta-feira, 6 de agosto, pelo menos sete homens, fortemente armados, invadiram casas na ocupação à procura de supostos traficantes. Eles fizeram vários disparos com armas de diferentes calibres, causando pânico entre os moradores. E na noite desta segunda-feira, 9, por volta das 22h30, no final da rua Arapongas, um suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar.

A equipe Supletiva Bravo fazia um patrulhamento preventivo em uma área já conhecida por ocorrências de disparos de arma de fogo entre facções rivais, quando foi surpreendida pelo individuo, que estava escondido em uma casa em construção desabitada. Ao ver a equipe, ele efetuou vários disparos de pistola .380. Os policiais reagiram à agressão, e conseguiram neutralizar o suspeito, que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O Siate foi acionado, mas não havia mais nada a fazer.

Segundo a PM, o homem não possuía identificação. Na ação policial foram apreendida algumas porções de droga e uma pistola Taurus .380, com 10 munições intactas.