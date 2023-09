Bandido que andava aterrorizando comércios na região Central é preso pela Guarda Municipal

Está preso o sujeito que ao longo das últimas semanas andava atormentando comerciantes da região central de Araucária. Emerson Alves de Miranda, 29 anos, foi preso pela Guarda Municipal na região do Campina da Barra.

Emerson efetuou seu mais recente roubo ao comércio local na tarde desta segunda-feira, 25 de setembro. Foi a terceira vez que ele havia assaltado o mesmo estabelecimento, uma loja de venda de chocolates.

O pilantra sempre adotava o mesmo modus operandi. Entrava na loja, ameaçava as funcionárias, subtraia o dinheiro do caixa e dava no pé. Em seguida, trocava as vestes superiores para despistar as autoridades.

Desta vez, porém, o sacana se deu mal. Logo após o roubo, ele teria embarcado num ônibus do transporte coletivo e voltado para casa. O que ele não sabia é que imagens suas já circulavam nas redes sociais, o que facilitou sua identificação. Uma testemunha reconheceu o ladrão e ligou para a central da Guarda Municipal, indicando o endereço onde ele residiria, na rua Margarida, no jardim Tupy.

De posse da informação, uma equipe da Guarda Municipal foi ao local e conversou com familiares de Emerson, que autorizaram os guardas a entrarem na residência. Lá, escondido na cozinha, acharam o suspeito. Na conversa com os GMs, ele chegou a confessar o roubo desta segunda-feira, afirmando que usou o dinheiro subtraído (cerca de R$ 400,00) para comprar drogas.

Diante dos fatos, a Guarda Municipal deu voz da prisão a Emerson, que passou a se comportar agressivamente, indo para cima dos guardas. A equipe se obrigou então a utilizar de um disparo de arma de choque para acalmar o preso e colocá-lo na viatura.

Emerson foi entregue à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão o manteve preso. Ele será agora submetido a audiência de custódia, a qual deve acontecer ainda nesta terça-feira. A manutenção de sua prisão dependerá de parecer favorável do Ministério Público de Araucária e da juíza da Vara Criminal da cidade.

Denuncie

É importante que outros comerciantes que eventualmente tenham sido vítimas de Emerson procurem a Delegacia de Polícia Civil para relatar os fatos. Isto porque a reincidência no cometimento de roubos e a sensação de insegurança que isso causa a coletividade é um dos itens analisados pela Justiça para decretar a prisão preventiva do suspeito ou autorizá-lo a responder ao crime em liberdade. A DP de Araucária fica na Rua Santa Catarina, 580, no bairro Cachoeira.