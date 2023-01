Bandido que baleou cliente durante assalto a um mercado no Jd Itaipu morre em confronto com a PM

O bandido que na tarde de ontem (04/12) baleou um cliente durante um assalto a um mercado localizado na rua Gaivota, jardim Itaipu, bairro Capela Velha, morreu durante um confronto com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (05). Mesmo com a polícia no seu encalço, ele não se intimidou e continuou cometendo crimes. Nesta quinta, a PM recebeu o chamado de que ele e um comparsa haviam roubado um veículo de aplicativo, colocaram a vítima no porta-malas e rodaram por mais de duas horas.







A polícia conseguiu localizar e abordar o veículo, prendeu um dos bandidos, mas o outro conseguiu fugir. Segundo a PM, durante patrulhamento nas imediações do local onde o carro foi localizado, uma nova informação dava conta que o fugitivo estaria na rua Silvio Cantele, onde pegaria um ônibus e seguiria para o bairro Tatuquara, em Curitiba. “As equipes saíram em novo patrulhamento, visualizaram o indivíduo e quando ele percebeu a chegada da viatura, tentou fugir por uma área de mata. O sujeito estava armado e como esboçou reação, os policiais reagiram e acabaram o alvejando”, disse o capitã Gantzel, comandante da PM de Araucária. O Siate chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

Relembre os crimes

O cliente do mercado assaltado na quarta-feira (04) pelo bandido morto no confronto foi baleado na perna. O homem chegou no local no momento em que o crime estava em andamento. O meliante, que já estava deixando o estabelecimento, acabou se assustando e disparou três vezes contra o cliente. Dois tiros falharam, porém, o terceiro o acertou.

Em seguida, o assaltante fugiu sentido ignorado. Equipes da Polícia Militar saíram em patrulhamento e não conseguiram localizá-lo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, sem risco de morte.

Segundo a polícia, este mesmo bandido já tinha assaltado uma loja de ferragens, no mesmo bairro, na terça-feira (03). Ele entrou no comércio, ameaçou o funcionário que estava no balcão com uma arma, depois roubou seu celular e o dinheiro que estava no caixa. Em seguida fugiu em uma bicicleta, conforme relatos de testemunhas.