Bandidos invadem bar no Tindiquera e fogem roubando caminhonete

Na segunda-feira, 12 de setembro, por volta das 18h, a Polícia Militar recebeu um chamado via Copom, de que na rua João Wolski, no bairro Tindiquera, três indivíduos morenos, um deles usando uma touca e outro um boné marrom, entraram em um bar, deram voz de assalto e roubaram uma caminhonete S-10.

No local as equipes conversaram com o dono do estabelecimento, que contou que os três bandidos se passaram por consumidores e aproveitaram o momento em que os clientes de verdade saíram do bar para anunciar o assalto. Além do carro, eles também roubaram um celular. Depois fugiram do local.

Enquanto a PM fazia um patrulhamento pela região, a fim de encontrar os suspeitos, recebeu a informação de uma viatura da Guarda Municipal já havia localizado o veículo abandonado na Avenida dos Pinheirais.