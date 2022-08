Bandidos que roubaram agropecuária em Mandirituba foram presos em Araucária

Dois homens suspeitos de terem roubado uma agropecuária na cidade de Mandirituba na tarde desta terça-feira, 23 de agosto, foram presos horas depois por policiais do BPRone. A prisão aconteceu em Araucária, onde possivelmente moravam os bandidos. Segundo a polícia, eles agiram com violência e usando armas falsas, amarraram e trancaram os proprietários e funcionários em um dos cômodos. Depois fugiram levando uma Saveiro e uma TV.

Poucas horas após o roubo, a polícia recebeu a informação de que o carro que teria sido usado pelos bandidos durante a fuga, um Renault Fluence, estaria em Araucária. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas e o veículo foi localizado estacionado em frente a uma casa, onde também estavam os suspeitos. Eles foram detidos e encaminhados para a Cadeia Pública do Município.

Com a dupla também foram apreendidas a TV e a Saveiro roubada, uma plantação de maconha que havia na residência onde os bandidos foram detidos, além de dois simulacros, um de fuzil e outro de pistola.