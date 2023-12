Bandidos que vieram de fora para roubarem Araucária tiveram prisões decretadas

Dos quatro bandidos de São José dos Pinhais que caíram nas mãos da polícia de Araucária na noite de sábado, 9 de dezembro, um morreu no confronto.

Ele foi identificado como Rudi Allan de Oliveira, de 30 anos. Dois deles, identificados como Anthony Fernando de Novais, 32 anos, e Ville Aparecido dos Santos, 21 anos, tiveram prisão decretada. Já o adolescente de 16 anos que fazia parte do bando foi apreendido e teve a internação provisória decretada.

Os bandidos foram presos pela Polícia Militar na rua Vereador Valetim Wolski, no bairro Porto Laranjeiras, bem próximo à rua Alfredo Charvet. Tudo aconteceu por volta das 21h30 quando uma testemunha foi até a sede da PM, que fica próximo ao local da ocorrência, e avisou que havia presenciado o início de um assalto a uma residência. Uma viatura chegou ao local rapidamente. Os policiais viram um carro parado em frente à casa indicada e o portão da residência estava aberto. Então a equipe entrou no local e flagrou os quatro bandidos na sala, e sobre o sofá já havia vários itens separados para serem levados. A equipe fez a abordagem e ordenou que os quatro largassem as armas no chão.

Parte dos policiais fizeram buscas na casa para tentar localizar os moradores, eles estavam trancados dentro do banheiro. Os demais conduziram os quatro presos para a viatura e na sequência os policiais também acompanharam um dos bandidos até o veículo parado na rua ao lado, pedindo que o abrisse para revista. Ele abriu a porta do motorista e apanhou algo que estava no assoalho, era um revólver calibre 32. O bandido tentou disparar contra os policiais para poder fugir, mas eles reagiram rápido e o indivíduo nem teve tempo de colocar a chave na ignição, ele acabou sendo alvejado e não resistiu aos ferimentos.

Edição n.º 1393