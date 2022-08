Bandidos tentam roubar carga de gás e dão coronhada na cabeça do responsável pelo local

Bandidos armados tentaram roubar uma carga de gás no bairro Thomaz Coelho na manhã desta terça-feira, 23 de agosto, e acabaram agredindo o responsável pelo local com uma coronhada na cabeça. Imagens das câmeras de segurança mostram quando dois deles passam a pé pelo local e observam, depois dão alguns passos para trás e decidem entrar, um deles empunhando uma arma.

Segundo a polícia, a tentativa de roubo foi frustrada e os bandidos fugiram em dois veículos, um deles seria um Punto 206 preto que estava com a lateral amassada e o outro um Nissan Versa. A polícia chegou a perseguir um dos carros até o bairro Corbélia, em Curitiba, porém perdeu o rastro e os bandidos não foram capturados.

Foto – divulgação

Texto: Redação