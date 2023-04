Bandidos usando carro roubado são presos por furto de cabos de internet

Na madrugada desta segunda-feira (03/04), um guarda municipal que estava de folga avistou um veículo VW Gol na região do Campestre, em atitudes suspeitas. O agente resolveu realizar a checagem da placa do veículo e constatou que o mesmo tinha alerta de furto. Ele entrou em contato com a central da Guarda Municipal e uma viatura foi enviada para o local.

Quando as equipes tentaram realizar a abordagem, o motorista acelerou e deu início a fuga, os agentes conseguiram alcançar o carro e fizeram um cerco, obrigando o condutor a parar o veículo.

No carro havia um homem e um adolescente e durante a busca no seu interior foram encontrados aproximadamente 100 metros de cabos de fibra ótica e ferramentas que foram utilizadas para realizar o furto. Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.